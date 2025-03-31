İmamoğlu operasyonunu 8 gün önceden haber veren gazeteci konuştu: Kulis bilgisi aktardım

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmada kendisinden bahsettiği kısımla ilgili paylaşım yaptı.

Özel, gazeteci Sinan Burhan'ın 11 Mart'ta 'bir kulis bilgisi' diyerek paylaştığı ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanacağını söylediği bilginin kendisine Cumhur İttifakı çatısı altındaki bir siyasi partinin genel başkanı tarafından mesajla iletildiğini açıklamıştı.

Söz konusu mesajı atan kişiyi bildiklerini duyuran Özel, tutuklamanın bayramdan önce yapılacağı bilgisinin de Sinan Burhan tarafından paylaşıldığını hatırlattı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Burhan, "Sayın Özgür Özel ile polemik yapmayı doğru bulmam. Ancak halkımızın bilgi sahibi olması gerekir" dedi.

"GELEN BİLGİLERİ KAMUOYUNA AKTARMAK GÖREVİMİZ"

Bir kulis bilgisi olarak edindiği duyumu iddia olarak paylaştığını vurgulayan Burhan, şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle belirtmek isterim ki, bana ulaşan bu bilgi bir kulis bilgisiydi. Bilgiyi verirken bunun izaha muhtaç bir iddia olduğunu söyledim ve şaşkınlığımı da dile getirdim. Bir gazeteci olarak, haber kaynaklarımızdan gelen bilgileri kamuoyuna aktarmak görevimizdir. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel’in parti politikaları ve dünya görüşleriyle farklı düşündüğümüz noktalar olabilir. Ancak kesin ve net olarak ifade etmek isterim ki, Sayın Ekrem İmamoğlu seçimlere girebilmeli, yarışabilmelidir. Demokrasinin gereği budur.

Hukuki konular ve iddialar benim karar vereceğim bir alan değildir. Sayın İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk, irtikap, rüşvet ve terörle irtibat iddiaları benim değil, yargının iddiasıdır. Kaldı ki, CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir tutuklama beklediklerini ifade ederek ön seçim kararı aldıklarını söylemiştir. Bu iddia, CHP çevrelerinde de konuşulan bir konudur."