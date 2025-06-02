İmamoğlu paylaştı: "Ağır Bedel! 19 Mart Krizinin Bilançosu: Ekrem İmamoğlu Operasyonu Sonrası Ekonomi"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden sürecin, ekonomiye olan etkileriyle ilgili video yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin Ekrem İmamoğlu imzasıyla yaptığı paylaşımda Mesele Ekonomi adlı kanalın 34 dakikalık videosunun linki verildi. Videoda Erdal Sağlam, İris Cibre, Kerim Rota, Özge Öner, Kamil Yılmaz, Ömer Gencal, Öner Günçavdı ve Serkan Özcan'ın söz konusu sürecin ekonomiye etkileri kapsamında değerlendirmeleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin İmamoğlu imzasıyla yaptığı paylaşım ise şöyle:

"Turpun büyüğü diyeli 4 ay oldu!

Dananın kuyruğu diyeli 2 ay oldu!

Ahtapotun kolları diyeli 1 ay oldu!

Peki sonuç ne oldu?

Bakın ekonomistler ne diyor yaşananlara; https://www.youtube.com/watch?si=4FrDvhMKl02mHwEr&v=RnGqsK1ynaI&feature=youtu.be"

Söz konusu videonun fragmanı: