İmamoğlu posteri bu kez Bursa'da
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun posteri bugün CHP'nin miting düzenleyeceği Bursa'da asıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun posterinin Boğaziçi Köprüsü'nden kaldırılarak soruşturma başlatılmasına yönelik tepkiler sürüyor.
İmamoğlu'nun posteri bugün de (25 Mayıs Pazar) Bursa'da asıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kentte düzenlenecek miting öncesinde İmamoğlu posterini sosyal medya hesabından paylaştı.
İmamoğlu posterlerine yasak getirip, soruşturma açmışlar.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 25, 2025
Cürmünüz kadar yer yakarsınız!
Bugün, Bursa Tophane 📍#İmamoğluHeryerde pic.twitter.com/Bs77WQoL2J
Özel, X'te yaptığı paylaşımında "İmamoğlu posterlerine yasak getirip, soruşturma açmışlar. Cürmünüz kadar yer yakarsınız" ifadesini kullandı.