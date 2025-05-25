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İmamoğlu posteri bu kez Bursa'da

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun posteri bugün CHP'nin miting düzenleyeceği Bursa'da asıldı.

Güncel
  • 25.05.2025 17:12
  • Giriş: 25.05.2025 17:12
  • Güncelleme: 25.05.2025 17:18
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu posteri bu kez Bursa'da
Fotoğraf: Özgür Özel (X)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun posterinin Boğaziçi Köprüsü'nden kaldırılarak soruşturma başlatılmasına yönelik tepkiler sürüyor.

İmamoğlu'nun posteri bugün de (25 Mayıs Pazar) Bursa'da asıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kentte düzenlenecek miting öncesinde İmamoğlu posterini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel, X'te yaptığı paylaşımında "İmamoğlu posterlerine yasak getirip, soruşturma açmışlar. Cürmünüz kadar yer yakarsınız" ifadesini kullandı.

CANLI | CHPden Bursada miting
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