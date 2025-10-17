İmamoğlu protestoları: 33 kişi yeniden hakim karşısına çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonla başlayan protestolarda tutuklanan ve haklarında 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 33 kişi yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma 27 Aralık'a ertelendi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Saraçhane'deki protestolara katıldıkları gerekçesiyle hakkında dava açılan 33 kişinin yargılanması sürüyor.
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 30'u tutuksuz, 3'ü ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle yargılanan 33 kişi yeniden hakim karşısına çıktı.
Duruşma, ev hapsi bulunan isimlerin durumlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan 27 Aralık 2025'e ertelendi.
33 kişinin 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
Kaynak: HalkTV