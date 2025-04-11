İmamoğlu protestoları: 59 kişi hakkında daha tahliye kararı verildi

Saraçhane'deki protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 59 kişi hakkında daha tahliye kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla devam eden protestolar nedeniyle yüzlerce yurttaş gözaltına alındı, tutuklandı.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklama kararlarına yapılan itirazları karar bağladı. Mahkeme, tutukluların derhal salıverililmelerine hükmetti.

Dün (10 Nisan) İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi de 102 kişi hakkında tahliye kararı vermişti.