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İmamoğlu protestoları: Ayvalık'ta 7 kişi gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tüm yurtta halk eylemler düzenlemeye devam ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen eylemlerle ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 27.03.2025 18:44
  • Giriş: 27.03.2025 18:44
  • Güncelleme: 27.03.2025 18:49
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu protestoları: Ayvalık'ta 7 kişi gözaltına alındı
Evrensel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iktidarın baskılarına ve siyasi operaslarına karşı halk eylemler yapıyor.

İlçede bugün 7 kişi, Erdoğan aleyhine slogan attıkları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı.

2 kişinin slogan attırdıkları, 5 kişinin de slogana destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

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