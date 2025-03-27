İmamoğlu protestoları: Ayvalık'ta 7 kişi gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tüm yurtta halk eylemler düzenlemeye devam ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen eylemlerle ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iktidarın baskılarına ve siyasi operaslarına karşı halk eylemler yapıyor.
İlçede bugün 7 kişi, Erdoğan aleyhine slogan attıkları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı.
2 kişinin slogan attırdıkları, 5 kişinin de slogana destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.