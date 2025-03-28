İmamoğlu protestoları: Ayvalık'ta gözaltına alınan 7 kişi serbest

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlarda gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararının ardından devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iktidarın baskılarına ve siyasi operaslarına karşı düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan ve aralarında gazeteci, editör ve çevirmen Çiğdem Öztürk'ün de bulunduğu 7 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

7 yurttaş, ilçede dün (27 Mart) düzenlenen eylemde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attıkları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınmıştı.

2 kişinin slogan attırdıkları, 5 kişinin de slogana destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilmişti.