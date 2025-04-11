İmamoğlu protestoları: İstanbul'da 59 kişi hakkında daha tahliye kararı verildi

İstanbul Saraçhane'deki protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 59 kişi hakkında daha tahliye kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla devam eden protestolar nedeniyle yüzlerce yurttaş gözaltına alındı, tutuklandı.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklama kararlarına yapılan itirazları karar bağladı. Mahkeme, tutukluların derhal salıverililmelerine hükmetti.

Dün (10 Nisan) İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi de 102 kişi hakkında tahliye kararı vermişti.

KAYSERİ'DE 4 TAHLİYE

Öte yandan CHP Kayseri Mİlletvekili Aşkın Genç de Kayseri'de tutuklu bulunan 4 gencin tahliye edildiğini açıkladı.

Genç, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri’de tutuklu bulunan 4 üniversiteli gencimiz, şimdi özgürlüklerine kavuştu. Artık ailelerinin yanındalar, arkadaşlarına kavuştular, okul hayatlarına kaldıkları yerden devam edecekler. Geçmiş olsun çocuklar, biz hep yanınızdayız" ifadelerini kullandı.