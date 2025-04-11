İmamoğlu protestoları: Kocaeli'nde KYK yurtlarında kalan öğrencilere disiplin soruşturması

Kocaeli'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilere disiplin soruşturması açıldı. Şimdiye kadar en az dört öğrenci yurt idareleri tarafından aranarak ifadeye çağrıldı. Öğrencilere yöneltilen soru ise dikkat çekti.

Evrensel'den İzel Gözde Meydan'ın haberine göre, soruşturma kapsamında öğrencilere, 23 Mart 2025’te İzmit Sabri Yalım Parkı’nda yapılan protestoya katılıp katılmadıkları soruldu. Protesto, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını ve ardından tutuklanması nedeniyle düzenlenmişti.

Yurt idaresi tarafından öğrencilere gönderilen ifadeye çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

"23.03.2025 tarihinde Sabri Yalım Parkı’nda kanuna aykırı olarak düzenlenen politik amaçlı gösteriye veya toplantıya katıldınız mı? Eğer katıldıysanız neden katıldınız? Konu hakkında ifadenizi rica ederim."

"HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALMAYA YELTENİYORLAR"

Konuya ilişkin bir öğrenci, soruşturma sürecine tepki göstererek şunları söyledi:

"Demokratik hakkımızı kullandığımız için bir başka hakkımızı elimizden almaya yelteniyorlar. Soru yorum içeriyor. Türkiye'de ne zamandır sokağa çıkmak kanuna aykırı oldu? Politik amaçlı bir gösteriye katılmak ne zamandır suç? Ve en önemlisi, tüm bunlar kaldığımız yurt idaresini neden ilgilendiriyor? KYK idareleri önce kendi üstüne düşen sorumluluğu yerine getirsin; bozulan çamaşır makinelerini, öğrencilerin aç kalmasını, bozuk asansörlerde can verilmemesini, yabancıların elini kolunu sallayarak yurda girmesini engellesin. Herkes kendi işini yapsın."