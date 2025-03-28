İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası istendi

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonu protesto etmek için yurdun dört bir yanında eylemler düzenlenmişti. İmamoğlu eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 74 kişiye 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk dava açıldı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde 74 şüpheli hakkında “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen seçme seçilme hakkından yoksun bırakmanın da dahil olduğu “belli haklardan yoksun bırakılma” maddesi de her bir şüpheli yönünden istendi.

25 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

İddianamede gösteri ve yürüyüşlere katılan 100 kişinin İstanbul TEM Şube tarafından tespit edildiği belirtildi.

Aralarında gazeteci Ali Onur Tosun, Yasin Akgül, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Gökhan Kam ve Kurtuluş Arı’nın da olduğu yaklaşık 70 kişinin tutuklandığı diğerlerine ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi. 25 kişinin ise dosyası ayrıldı.

İddianamede tutuklandıkları belirtilen 7 gazeteci, tutuklandıktan 2 gün sonra savcılık tarafından verilen re’sen tahliye kararıyla serbest bırakılmıştı.