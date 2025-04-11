İmamoğlu protestolarına katılmıştı: CHP'li belediye başkanı ifade verdi

Zonguldak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası protesto gösterilerine katılan Belediye Başkanı Tahsin Erdem, savcılıkta ifade verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte, Zonguldak’ta da eylemler yapıldı.

CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.

Bugün sabah saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, parti yöneticileri ve üyelerle birlikte Erdem, adliyeye geldi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren Erdem, çıkışta adliye önünde açıklama yaptı.

"EŞİM VE ÇOCUKLARIM İFADE İÇİN ÇAĞRILMIŞTI"

Dün akşam savcı tarafından ifade vermeye çağrıldığını söyleyen Erdem, "Kamuoyu da biliyor, önce eşim ve çocuklarım ifade için çağrılmıştı, tabii ki ne anlamda olduğunu biliyoruz. Daha önce yapılmış protesto yürüyüşüne ilişkin ifademizi verdik. Genel Başkanımızın ülke genelinde yapmış olduğu çağrıya uyarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediyeler Birliği Başkanımız, oradan da mesai arkadaşım Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun haksız gözaltına alınmasını protesto etmek için yürüyüş düzenlenmişti. O yürüyüşe iştirak etmeye ilişkin ifademizi verdik, başka bir anlam taşımamaktadır" dedi.

"HAKKIMIZI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla anayasal haklarını kullanarak yürüyüş yaptıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Tüm süreç, anayasa çerçevesinde, barışçıl bir şekilde, itirazın sesini yükseltilmesi şekliyle gerçekleşti. Hiç kimsenin kılına zarar gelmedi. Gençlerimiz, yetişkinlerimiz çocuklarımız, yaşlılarımızın da katıldığı Zonguldak halkına ve madenci kentine yakışır biçimde anayasal haklarını kullanarak protestolarını yaptılar. Bu protestoların yapılma sebebi; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, çalışma arkadaşlarına, belediye başkanlarımıza, sanatçılara, basın mensuplarına ve gençlerimize yönelik olarak uygulanan haksız ve hukuksuz, maalesef zaman zaman onların canını çok acıtan uygulamalardır. Bunlara karşı itirazımız sürecek. Anayasadan kaynaklanan hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili hangi yol ve yöntemlerle sesimizi yükselteceğimizi merak edenler, anayasaya bakabilirler."