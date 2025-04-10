İmamoğlu protestolarında tutuklanan 25 kişi hakkında tahliye kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla devam eden protestolar nedeniyle yüzlerce yurttaş gözaltına alındı, tutuklandı.

İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada heyet, tensiple birlikte, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılanan ve tutuklu bulunan 25 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

25 kişi hakkında imza verme şartıyla adli kontrol kararı uygulandı.

Mahkeme, duruşmayı 19 Eylül 2025 tarihinde saat 09.30’a erteledi.