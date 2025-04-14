İmamoğlu protestolarında tutuklanan 3 genç hakkında tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla devam eden protestolar nedeniyle yüzlerce yurttaş gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi, 11 Nisan’da şafak operasyonuyla evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan 3 tutuklu gencin 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, gençler hakkındaki tüm adli kontrol şartlarını da kaldırdı. Duruşma 18 Nisan'da görülecek.

Gençlerin savunmalarına yardımcı olan gönüllü avukat grubuna göre hala 43 genç tutuklu bulunuyor.