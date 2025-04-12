İmamoğlu protestolarında tutuklanan avukat Ahmet Keskin'den mektup: "Esir alınmış durumdayım"

Bursa’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart günü gözaltına alınmasıyla beraber başlayan protestolarda 19 kişi tutuklandı. Tutuklananlar hakkında iddianameler hazırlanırken tutukları değerlendirilen 19 kişiden 4’ü tensiple serbest bırakıldı. Ancak aralarında Bursa Barosu’na bağlı Avukat Ahmet Keskin’in de bulunduğu 15 kişinin tutukluğu devam ediyor.

Saraçhane protestoları sebebiyle tutuklu bulunan tek avukat olan Ahmet Keskin, tutuklu bulunduğu Bursa H Tipi Cezaevi'nden mektup gönderdi.

20 gündür "kaçma şüphesiyle adeta esir tutulduğunu" söyleyen Keskin, şu ifadelere yer verdi:

"Bir avukat olarak tabi ki bu kadar adaletsiz bir sürece karşı çıkacağım. Buradan çıktıktan sonra da hem yurttaşlık görevim hem de mesleğim gereği mücadeleye devam edeceğim.

Burada yalnızca beni değil, Türkiye'de adalet ve savunmanın mücadelesini veren binlerce avukatı tutuyorlar. Çünkü savunma hakkı engellendiğinde adaletsizlik ortaya çıkar. Cübbemizde ilik yok, adaletsizliğe tahammülümüz yok."