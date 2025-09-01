İmamoğlu protestolarındaki polis şiddetini eleştiren Enes Hocaoğulları, 8 Eylül'de hakim karşısında

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil eden gençlik delegesi ve LGBTİ+ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları, 27 Mart'ta Strazburg'daki konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara yönelik baskılardan söz ettiği gerekçesiyle, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından suçlamasıyla 5 Ağustos'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Basşavcılığı'nın Hocaoğulları hakkında hazırladığı iddianame Ankara 86. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı iddianamede, Hocaoğulları'nın 27 Mart'ta Strazburg'da yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda polis müdahalesine dair "orantısız güç" ve "çıplak aramalar" gibi ifadeler kullandığı ve bu sözlerinin sosyal medyada Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı etiketlenerek paylaşıldığı belirtildi.

Savcılık, bu açıklamaların "hiçbir somut veriye dayanmadığını", "toplumda ayrışma yarattığını" ve "ülkenin itibarını hedef aldığını" öne sürdü. Ayrıca, konuşmanın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

İddianamede ayrıca, Hocaoğulları'nın Avrupa Konseyi toplantısına resmi davetli olduğuna dair herhangi bir belge sunmadığına dikkat çekilerek, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılması ve TCK 53. madde uyarınca hak yoksunluğu uygulanması talep edildi.

"TAHLİYE TALEBİMİZ REDDEDİLDİ"

Edinilen bilgiye göre, Hocaoğulları 8 Eylül saat 11.55'te ilk kez hakim karşısına çıkacak. Enes Hocaoğulları’nın avukatı Mahmut Şeren, sürece ilişkin ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmede bulundu. Avukat Şeren, şunları kaydetti:

"Enes hakkında savcılık hızlı bir şekilde TCK'nin 217/A (yanıltıcı bilgiyi alenen yayma) ve TCK'nin 216/1 (halk kin ve düşmanlığa tahrik) suçlarından cezalandırılması istemiyle iddianame düzenledi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi ve tahliye talebimiz reddedildi. İlk duruşma 8 Eylül Pazartesi günü saat 11.55’te Ankara 86. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Enes Hocaoğulları halen tutuklu yargılanıyor. İlk duruşmada hem savunması alınacak hem de tutukluluk durumu incelenecek.

Ne yazık ki iddianamede Enes’in lehine olan delillerin toplanmadığını ve bizim sunduğumuz delillere herhangi bir atıf yapılmadığını gördük. Oysa Enes’in konuşmasında geçen, 19 Mart süreci ile birlikte başlayan protestolarda kolluk güçleri tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemler ve uygulamalar; Ankara Barosu, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları Derneği gibi kurumların raporlarında yer almıştı. Yine o dönemde medyada çıkan çok sayıda haber bulunurken bunların birine dahi yer verilmemiş.

Dolayısıyla Enes’in ifadelerinin gerçeğe aykırı olmadığı, aksine kamuoyunda somut bir şekilde tartışılan konulara ilişkin olduğu gözardı edilmek istenmiş. Yine iddianamede Enes’in cezalandırılması çağrısında bulunan birkaç kişinin sosyal medya paylaşımlarına yer verilmiş. Ancak Enes’ten övgüyle bahseden yüzlerce paylaşımdan hiçbirine yer verilmemiş. İddianamedeki bu eksiklikleri duruşmada yapacağımız savunmalar ve sunacağımız delillerle biz tamamlayacağız. Yargılama neticesinde Avrupa Konseyi’nin bir kurumunda meşru bir hak savunuculuğu faaliyeti yürüttüğü ve konuşmasının ifade özgürlüğü kapsamında olduğu değerlendirilerek Enes’in beraatine karar verilmesi gerektiğini düşünüyoruz."