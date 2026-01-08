İmamoğlu protestosu davasında mütalaa: Marmaris Belediye Başkanı hakkında ceza talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Muğla’daki protestolara polisin müdahale ettiği yürüyüş sonrası açılan davada, Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ile CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Şardoğan hakkında ceza talep edildi.

19 Mart operasyonlarının ardından kentte, basın açıklaması ve Muğla Adliyesi’ne yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe, çok sayıda yurttaşın yanı sıra Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün ve CHP Muğla İl Başkanlığı üyeleri de katıldı.

Muğla Adliyesi’ne yürümek isteyen kitleye polis müdahale etti. Müdahalede yaşanan arbedenin ardından, çok sayıda kişi hakkında dava açıldı.

CEZA TALEBİ

Savcı, açılan davaya yönelik mütaalasını tamamladı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” gerekçesiyle ceza istendi.

CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında talep edilen cezanın gerekçesi ise “Kamu görevlisine görevinden dolayı direnme” oldu. Ünlü ve Şardoğan’ın dışındaki tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

Duruşmanın 3 Şubat’ta gerçekleştirileceği belirtildi.