İmamoğlu protestosuna traktörle katılmışlardı: Çiftçilere kesilen cezayı Özgür Özel ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara traktörle katılan çiftçilere verilen trafik cezasını ödeyecek.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, çiftçilere verilen tarfik cezası hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Traktör konvoyu yapan çiftçilere kesilen cezayı Genel Başkanımız Özgür Özel ödeyecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yozgat’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için yapılan eylemlere destek vermek üzere motorlu araçlarla konvoy düzenlenmişti.

Kazankaya köyündeki CHP irtibat bürosu önünde toplanan yurttaşlara, bölgede soğan, patates, pancar ekimi yapan çiftçiler de destek vermişti. Bölge çiftçisi, traktörlerine, tarım alanlarında kullandıkları pulluk, mibzer, ilaçlama gibi tarım aletlerini bağlayarak katıldıkları konvoyda çaldıkları klaksonlarla seslerini duyurmuştu.