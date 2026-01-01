İmamoğlu, Resul Emrah Şahan'ın paylaşımını alıntıladı: Bu yıl, adaletli güzel bir yıl olacak

Tutuklu Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan'ın bestesini paylaştığı tweetini alıntılayan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Güzel ruhunu, vicdanını ve yıllardır bildiğim sevgi dolu kalbini notaya döktüğün besteni dinledim, çok mutlu oldum. Biliyorum iyilik kazanacak ve milletimizin geleceği çok aydınlık" dedi.

İmamoğlu, X paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Emrah Başkanım,

Güzel ruhunu, vicdanını ve yıllardır bildiğim sevgi dolu kalbini notaya döktüğün besteni dinledim, çok mutlu oldum. Biliyorum iyilik kazanacak ve milletimizin geleceği çok aydınlık.

Bu yıl, adaletli güzel bir yıl olacak.

Yeni yılınız kutlu olsun Emrah Başkanım ve tutuklu tüm dostlarım."

NE OLMUŞTU?

Resul Emrah Şahan, Ekim 2025'te "Silivri No 9" adlı bestesinin notalarını sosyal medyadan paylaşmıştı. Bunun ardından pek çok sanatçı eseri yorumlamıştı. 31 Aralık 2025'te ise Şahan yeni bir paylaşım yapmış ve birçok sanatçının bir araya gelerek yorumladığı eseri dinleyicilerle buluşturmuştu. Şahan'ın katkı verenleri de andığı paylaşımı şöyleydi:

"No:9 Sancısını Çektiğimiz Güzel Doğumlar İçin Hoş Geldin 2026

2025 yılında, üç doğum günümüz, üç açık görüşe denk geldi. Kızımın, benim ve bugün de eşimin. Üçünde de top kek pastamız, çubuk kraker mumlarımız oldu.

31 Aralık, güzel sevdiğim, yârimin doğum günü. Yılbaşı kutlamasıyla doğum günü kutlaması arasında pasta kesimlerinde sıra Silivri’deydi. Sabah açık görüşümüzde, 2026’da gelecek güzelliklere, umuda ve yârimin yeni yaşına yedik top keklerimizi.

2026, bu ülkede tüm çıkmazlara, umutsuzluklara inat; umudu, birlikteliği, yan yana durmayı, iyiliği büyüteceğimiz ve “yeniyi” inşa edeceğimiz yıl olacak.

No:9 notalarıma ses veren, yanımda olan büyük ustalar, güzel insanlar bana evladiyelik bir iz bıraktılar. Keşke müzisyen olabilseydim. Müzik siyasetten çok daha zor ve ciddi bir iştir. Bu notalar 2026’ya umut getirsin. Bu büyük ustaları yan yana getiren melodi; benden tüm yol arkadaşlarıma armağan olsun…

Bir de yârime; onun sabrına, gücüne ve sevgimize gelsin.

İyi ki doğdun güzel sevdiğim…

2026’daki güzelliklerin, adaletin, demokrasinin doğumuna: No:9.

Babam Talip Şahan, Arif Sağ, Erdal Erzincan, Cahit Berkay, Bülent Ortaçgil, Dengin Ceyhan, Tolga Sağ, Diler Özer, Cenk Şanlıoğlu, Atakan Gözetlik, Ömer Avcı, Ertan Keser, İstanbul Strings, ablam Ceren Şahan ve tüm katkı sağlayanlar… "