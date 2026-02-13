İmamoğlu, Reuters’a konuştu: Cumhurbaşkanı yaklaşan yenilgiyi görüyor

CHP’nin Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hücresinden İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu.

İmamoğlu, Türkiye’nin mevcut siyasi tablosuna, seçim sürecine ve son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ŞİMDİ SEÇİM KARARI ALINMALI"

Reuters’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Biz şimdi erken seçim istiyoruz. Ancak mevcut cumhurbaşkanı yaklaşan yenilgiyi görüyor ve seçimlerden kaçınıyor" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için 2028’den önce erken seçim kararı alması gerektiğini belirten İmamoğlu, CHP’nin de uzun süredir dile getirdiği gibi bu kararın “şimdi” alınması gerektiğini vurguladı.

"KAYBEDECEKLERİNİ GÖRÜYORLAR"

Kendisine yönelik soruşturmalara da değinen İmamoğlu "İktidardakiler, kaybedeceklerini anlayınca, çareyi beni asılsız suçlamalarla hapiste tutmak ve yargıyı istedikleri gibi yönlendirmek olarak görüyorlar" dedi.

İmamoğlu, seçimleri kazanması halinde “hukukun üstünlüğüne dayalı yönetimi yeniden tesis edeceğini, tıkanmış olan AB üyelik görüşmelerini yeniden canlandıracağını ve daha sosyal demokrat bir ekonomik model izleyeceğini” ifade etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

İmamoğlu Reuters'ın bir sonraki seçimlerde aday olup olmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hiçbir baskı ve hiçbir engel beni bu ülkeyi daha adil, daha özgür ve daha müreffeh hale getirmek için çalışmaktan alıkoyamaz"

CEZAEVİ KOŞULLARI

Cezaevi koşullarına ilişkin de konuşan İmamoğlu, günde yaklaşık 18 saat çalıştığını, avukatlarıyla 10’dan fazla dava ve soruşturma üzerinde çalıştığını, destekçilerinden gelen mektupları okuduğunu ve belediyedeki sorumluluklarını sürdürdüğünü belirtti.

Ayrıca yüksek duvarlarla çevrili 24 metrekarelik bir avluda her gün egzersiz yaptığını söyledi.