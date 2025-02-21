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İmamoğlu saat verdi: İstanbul'da kar şiddetini artıracak

İBB Başkanı İmamoğlu, "Bugün öğleden sonra tipi bastıracak. İstanbul'da kar şiddetini artıracak" dedi. Bu gece itibarıyla hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini belirten İmamoğlu, toplu taşıma kullanılması yönündeki uyarısını da yineledi.

Güncel
  • 21.02.2025 09:25
  • Giriş: 21.02.2025 09:25
  • Güncelleme: 21.02.2025 09:36
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu saat verdi: İstanbul'da kar şiddetini artıracak
Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) konuşan İmamoğlu, kar yağışının öğleden sonra etkisini giderek artıacağını kaydetti.

İmamoğlu, "Yoğun ve ekili bir biçimde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugün öğleden sonra tipi bastıracak. İstanbul'da kar şiddetini artıracak" dedi.

"EN SOĞUK GECE OLACAK"

Bu gece itibarıyla sıcaklıkların daha da düşeceğini söyleyen İmamoğlu, "Bu gece de yani cumartesi en sert soğuğun olduğu gece olması bekleniyor. Mümkün olduğunca yola çıkmamanızı ve toplu taşıma kullanmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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