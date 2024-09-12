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İmamoğlu' 'sahte diploma' iddialarına son noktayı koydu: Mezuniyet belgesi paylaşıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu, üniversite kaydında şaibe yapıldığı iddia edilmişti. İBB, 'İmamoğlu'nun diploması' diyerek belge paylaştı.

Güncel
  • 12.09.2024 18:20
  • Giriş: 12.09.2024 18:20
  • Güncelleme: 12.09.2024 18:42
İmamoğlu' 'sahte diploma' iddialarına son noktayı koydu: Mezuniyet belgesi paylaşıldı
ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması olmadığı yönündeki iddialar, yapılan açıklamalarla yalanlandı.

İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olduğu ve bu konudaki belgelerin hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arşivinde hem de üniversite arşivinde yer aldığı bildirildi.

İBB'ye yönelik iftiraları ve yanlış bilgileri düzeltmek için açılan İBB Teyit hesabı, İmamoğlu'nun lisans diplomasını paylaşarak "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması olmadığı iddiası tamamen uydurmadır. Sayın İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Aşağıda fotokopisini paylaştığımız mezuniyet belgesi İBB ve üniversite arşivinde yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

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