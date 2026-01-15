İmamoğlu savunma metnini yayımladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Silivri'de görülen diploma davası duruşmasında yaptığı savunma metnini yayımladı.

Savunmanın tam metnine ait link, İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İmamoğlu paylaşımına, şu notu düştü:

"19 yaşındaki Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal ediliyor. Ben diplomamı savunmaya gelmedim. Devletine güvenen 19 yaşındaki bir gencin hayatının geriye dönük sökülmesini anlatmaya geldim. Savunmamın tamamı linkte."

İmamoğlu'nun savunması ekremimamoglu.com adresinde yayımlandı.