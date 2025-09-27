İmamoğlu savunmasını paylaştı: Hepimiz biliyoruz ki zulümle kurulan her düzen yıkıldı

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün 'bilirkişi' davasının duruşmasında yaptığı savunmasını paylaştı.

'Cumhurbaşkanlığı aday ofisi' hesabı üzerinden duruşma salonunun çizimi ve kendi sesiyle paylaşım yapan İmamoğlu, "Hepimiz biliyoruz ki zulümle kurulan her düzen yıkıldı" dedi.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimiz biliyoruz ki zulümle kurulan her düzen yıkıldı. Hukuksuzlukla kurulan her sistem çöktü. Ve halk eninde sonunda günü geldiğinde konuştu. Ben bu ülkenin insanına güveniyorum. O güvenle buradayım. Çünkü tarihin doğru tarafında duruyorum."

Ekrem İmamoğlu, dün, "turpun büyüğü" adlı basın toplantısında bilirkişi S.B’ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme bilirkişi S.B.’nin dinlenmesi talebinin reddine karar vermişti. Duruşma 12 Aralık’a ertelenmıştı.