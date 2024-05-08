İmamoğlu: Seçmen, siyaseti normalleştirmeyi net olarak hissettirmiştir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasette normalleşme tartışmalarına ilişkin, "Seçmen siyaseti normalleştirmeyi, siyaseti kutuplaştırma değil, bir araya gelme unsuru olarak, sistemi olarak tanımlamayı hepimize göstermiştir. Net olarak hissettirmiştir. Ve hatta zorlamıştır" değerlendirmesini yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Meclis’i, 2024-2029 dönemi yönetimini seçti.

İstanbul Beyoğlu’nda bir otelde düzenlenen MBB Meclis toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aldığı 215 oyla başkan seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Marmara Belediyeler Birliği toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Siyasette normalleşme' tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Bu dönemin bence iki temel özelliği vardır: Birincisi; özellikle seçmenler son seçimlerde, merkezi ve yerel yönetimler arasında yeni bir denge oluşturmuştur. Bu dengenin, vatandaşın hayrına bir iş birliğine dönüşmesini yürekten umuyorum ve diliyorum" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZ BİZİ SINAYACAK"

İmamoğlu, şöyle devam etti: "İkincisi; aynı zamanda seçmen siyaseti normalleştirmeyi, siyaseti kutuplaştırma değil, bir araya gelme unsuru olarak, sistemi olarak tanımlamayı hepimize göstermiştir. Net olarak hissettirmiştir. Ve hatta zorlamıştır. Bu konunun, samimiyetin, iş birliği alanlarının genişletilmesinin bize çok büyük fırsatlar sunacağını biliyor ve inanıyorum. Tabii vatandaşlarımızın da bu sürede bizi sınayacağını, bizi takip edeceğini düşünüyorum."

SİYASETTE NORMALLEŞME TARTIŞMASI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından siyasette 'yumuşama' tartışması başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Özgür Bey CHP'de genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması, iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" demişti.

CHP Genel Başkanı Özel, ayrıca dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmüştü.