İmamoğlu: "Sesim kısılsa da, ayağıma taş bağlasalar da size güveniyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir’de başlattığı seçim çalışmalarını bugün Antalya'da sürdürdü.

Konuşmasına "Merhaba Antalya! Burdur’dan, Isparta’dan, Karaman’dan, Konya’dan gelen tüm yol arkadaşlarıma selam olsun. Kadınlara, gençlere, emeklilerimize, bu topraklara, bu Cumhuriyete gönül veren herkese selam olsun" diye başlayan İmamoğlu'nun sesinin kısık olduğu görüldü.

İmamoğlu, buna atfen "Sesim kısılsa da, ayağıma taş bağlasalar da, beni engellemeye çalışsalar da, bize sıkıntı verseler de, size güveniyorum çünkü siz varsınız yanımda siz benimle berabersiniz" dedi.

İmamoğlu'nun konuşması esnasında "Ceketi çıkari kolları sıva" sloganları üzerine ceketini çıkarıp gömleğinin kollarını sıvamasıyla alkış koptu.

"TEK DERTLERİ VAR, EKREM İMAMOĞLU"

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu, Antalya programında yaptığı konuşmada çarpıcı bir iddia ortaya attı. İmamoğlu, İBB’deki çalışma arkadaşlarının Vatan Emniyet Müdürlüğü’nden aranarak savcı görüşmesine davet edildiğini açıkladı. İmamoğlu, aranan personelin, “Avukatımla birlikte geleceğim” taleplerinin ise “Avukata gerek yok” denilerek geri çevrildiğini söyledi. Personeli arayan numaraya dönmek isteyenlerin, numaraya ulaşamadığını anlatan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümeti, yargısı, kolluğu işi gücü bırakmış benimle uğraşıyor. Tek dertleri var, Ekrem İmamoğlu… İmamoğlu kadar başınıza taş düşsün. Akıllarınca beni korkutup yıldıracaklar. Bunlardan korkan bunlar gibi olsun.”