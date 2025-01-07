İmamoğlu: Sevgili gençler, 15 bin liralık Genç Üniversiteli Eğitim Desteğinin ilk taksiti hesaplarınızda

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajla üniversiteli gençlere verilen 15 bin TL’nin hesaplara yatırıldığını duyurdu. İmamoğlu, "Sevgili gençler, 15 bin liralık Genç Üniversiteli Eğitim Desteğinin ilk taksiti bugün itibariyle hesaplarınızda. Güle güle harcayın. Sizlerin başarısı bizim için en değerlisi” açıklamasında bulundu. İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Sevgili gençler, 15 bin liralık Genç Üniversiteli Eğitim Desteğinin ilk taksiti bugün itibariyle hesaplarımızda. Güle güle harcayın. Sizlerin başarısı bizim için en değerlisi. Gençlerimizi hem ülkemizin hem de geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Bu bakımdan sağladığımız bütün olanaklar aslında ülkemiz için. Mutlaka bundan sonraki süreçleri de takip edin, ve bugün hesabınıza yatan 15 bin liranın ilk taksidini güle güle harcayın. Hepinizi çok seviyorum."