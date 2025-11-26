İmamoğlu: Sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurulduğunu öğrendim

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir şiir paylaşarak, barış, güven ve sevgi mesajı verdi. İmamoğlu'nun paylaştığı "Güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu, sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurulduğunu öğrendim" dizelerini içeren şiir ve mesajı şöyle:

“Sevmeyi öğrendim.

Sonra güvenmeyi...

Sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu, sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurulduğunu öğrendim.

İnsan tenini ögrendim.

Sonra tenin altnda bir ruh bulunduğunu…

Sonra da ruhun aslında tenin üstünde olduğunu öğrendim.

Evreni öğrendim.

Sonra evreni aydınlatmanın yollarını öğrendim.

Sonunda evreni aydınlatabilmek için önce çevreni aydınlatabilmek gerektiğini öğrendim.

Ekmeği öğrendim.

Sonra barış için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiğini. Sonra da ekmeği hakça üleşmenin, bolca üretmek kadar önemli olduğunu öğrendim.

Barış için:

Sevmeyi

Güvenmeyi

Ruhumuzu anlamayı

Ruhumuzla birbirimizi sevmeyi

Aydınlanmayı, aydınlatmayı, ekmeği

Ekmeği üretmeyi, büyütmeyi

Ekmeği hakça paylaşmayı öğrenelim."