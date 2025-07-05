İmamoğlu Silivri'den Amasya'ya seslendi: "Amasya’da yazılan her değişim hikayesi, Türkiye’nin dönüşümüne ilham olur"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının Türkiye ayağının bu haftaki durağı Amasya oldu.

Amasya buluşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması, ardından da İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anıt Meydanı’nı hınca hınç dolduran on binler, bu sabah gerçekleştirilen ve aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu isimlerin gözaltına alınmasını protesto etti. İmamoğlu ve tüm tutuklu belediye başkanları için destek sloganları atan yurttaşlar, hükümeti istifaya çağırdı.

İMAMOĞLU: “BU KADİM ŞEHRİN HEM TARİHİNE HEM BUGÜNÜNE DAİR NE VARSA, YÜREĞİMDE TAŞIYORUM”

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi’nin bir konuşma yaptığı buluşmada, İmamoğlu’nun Silivri’den yolladığı mektubu okundu. İmamoğlu, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp tarafından okunan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Yeşilırmak’ın iki kıyısında, Canik dağlarının eteklerine kurulu, şehzadeler şehri, masalsı, destansı, güzelim Amasya… Güzelim Amasya’nın vakur, yüksek karakterleri insanları… Haksızlık karşısında boynunu eğmeyen, eğilmeyen, bükülmeyen, izzetini ve haysiyetini hiçbir ikbale değişmeyen Amasya halkı… Osmanlı’ya nice şehzadeleri yetiştiren, her yanı Türk-İslam kültürünün izleri ve özleri ile bezeli, Türkiye’nin en zarif şehirlerinden Amasya… Bu kadim şehrin hem tarihine hem bugününe dair ne varsa, yüreğimde taşıyorum. Biliyorum; nüfus azalıyor kırsalda, gençler göç ediyor. Çocukların sesi eksiliyor sokaklardan. Gelişemeyen ekonomi, umutlarınızı da çalıyor. Tarım, kuraklıkla boğuşuyor, emekçi kadınlar hâlâ eşitlik mücadelesi veriyor.”

“CHP’NİN AMASYA’DA YAKALADIĞI BU İVME…”

“Ama bir şeyi daha biliyorum: Bu şehirde değişim başlamış. Ve bu değişimin öznesi sizlersiniz. 2024 seçimlerinde yazdığınız başarı hikayesi, yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda bir başlangıçtı. CHP’nin Amasya’da yakaladığı bu ivme, sadece sandıkta değil, halkın kalbinde kurduğu köprünün eseridir. Bugün CHP’li belediyeler; sadece yol yapan, çöp toplayan, park düzenleyen kurumlar değil, aynı zamanda adaleti, şeffaflığı ve halkla birlikte yönetme kültürünü inşa eden umut merkezleridir. Turgay Sevindi Başkanımızın liderliğinde Amasya Belediyesi’nin aldığı yüksek karne notu, işte bu anlayışın somut bir yansımasıdır.”

“BU YOLUN ADI ADALETTİR”

“Kıymetli Amasyalılar; sizinle birlikte hayal ettiğimiz Türkiye, sadece adaletli bir yargı sistemine değil, aynı zamanda dengeli bir kalkınmaya, üreten ve refahı adil paylaşan bir düzene sahip olacak. Amasya’nın elması, Türkiye’nin markası olacak. Soğan tarlalarından çıkan emek, yurtdışına uzanan ihracatla taçlanacak. Gençler üniversiteye girerken, ‘Okuyup da ne yapacağım’ demeyecek. İnsanlar ne kimliğinden ne inancından ne düşüncesinden ötürü korkmadan konuşacak. Çünkü biz, Türkiye’yi sadece yönetmek için değil; onarmak, iyileştirmek, kalkındırmak için yola çıktık. Bu yolun adı adalettir. Bu yolun adı üretimdir, eşitliktir, özgürlüktür.”

“YOLUNUZ AÇIK, VİCDANINIZ DİRİ, UMUDUNUZ GÜÇLÜ OLSUN”

“Ben, özgürlüğünden yoksun bırakılmış bir kardeşiniz olarak yazıyorum bu satırları. Ama inanın ruhum özgür. Çünkü biliyorum ki dışarıda, Amasya’da ve Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca yürekli insan, sadece benim değil, hepimizin özgürlüğü için mücadele ediyor. Biliyorum ki bu meydanda toplanan her biriniz, umut ve geleceğin arkasında duruyorsunuz. Ve unutmayın; Amasya’da yazılan her değişim hikayesi, Türkiye’nin dönüşümüne ilham olur. Tıpkı 1919’da olduğu gibi… Bu karanlık geçecek. Bu ülke yeniden nefes alacak. Ve biz, o güzel günleri birlikte inşa edeceğiz. Çünkü siz varsınız. Çünkü biz varız. Yolunuz açık, vicdanınız diri, umudunuz güçlü olsun. Ekrem İmamoğlu. Silivri Cezaevi.”