İmamoğlu, Silivri'den Pendik'e seslendi: 19 Mart’tan bu yana, milyon milyon çoğalıyoruz

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik Sahil Tören Alanı’nı hınca hınç dolduran on binlere, Silivri’deki hücresinden seslendi.

“Karşımızda, bir daha asla seçim kazanamayacaklarını çok iyi bilen ve bundan ölesiye korkan, bir avuç insan var” diyen İmamoğlu, “Aylardır nasıl büyük bir telaş ve panik içinde olduklarını görüyorsunuz. Açtıkları her soruşturma, yürüttükleri her algı operasyonu ayaklarına dolanıyor. Yaptıkları her gözaltı, her tutuklama, oylarının biraz daha düşmesine neden oluyor. Rakibi ortadan kaldırarak seçim kazanma girişimleri, vicdanlarda yer bulmuyor. Mertlikten uzaklaştıkça, milletin gözünden düşüyorlar. Biz ise cesur ve kararlı adımlarla hedefe yürüyoruz. 19 Mart’tan bu yana, milyon milyon çoğalıyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanmasının ardından başlattığı protestolar sürecinin İstanbul ayağının bu haftaki durağı Pendik oldu. Pendik Sahil Tören Alanı’nı hınca hınç dolduran yurttaşlar, cezaevinde tutulan İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

İMAMOĞLU’NUN SESİNİ ÖZGÜR ÇELİK ULAŞTIRDI

İmamoğlu’nun buluşmaya yolladığı mektubu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik aracılığıyla kamuoyu ile buluşturuldu. Mektubuna, “Sevgili Pendikliler, benim iyi kalpli, cesur hemşerilerim; her şeyin çok güzel olacağı, yeni ve aydınlık bir dönemin eşiğindeyiz. Haklıyız, kararlıyız, başaracağız” sözleriyle başlayan İmamoğlu, İstanbullularla şu mesajları paylaştı:

“19 MART’TAN BU YANA, MİLYON MİLYON ÇOĞALIYORUZ”

“TÜRKİYE, SORUNLARINI MİLLETİN HAKEMLİĞİNDE AŞSIN İSTİYORUZ”

“Sevgili kardeşlerim; biz, millet ne diyorsa, öyle olsun istiyoruz. Türkiye, sorunlarını milletin hakemliğinde aşsın istiyoruz. Terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve kendisini feshetmesinin ardından, TBMM rehberliğinde katılımcı, şeffaf ve demokratik bir süreci hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Ülkemizin sabırla ve katılımcı bir iradeyle, milletimizin güvenini kazanan bir terörsüz ve demokratik Türkiye hedefine ilerlemesi, tarihimize, milletimize ve ortak geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu süreci başarıyla tamamlayabilmek için, tüm partilerin katılımıyla, ‘Terörsüz ve Demokratik Türkiye Komisyonu’ kurulması ve bu komisyonun şeffaf, katılımcı ve demokratik bir iradeyle çalışması şarttır. Bu yol, sadece terörün sonu değil, aynı zamanda demokrasinin, hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesidir.”

“MİLLETİN İRADESİ ÖYLE BÜYÜK BİR IŞIKTIR Kİ, ÜLKEMİZİ AYDINLATIR, GELECEĞİMİZİ AYDINLATIR”

“İnanıyoruz ki bu süreç, Türkiye’nin gerçekten demokratik bir ülke olmasına vesile olursa başarıya ulaşacak, milletimize umut ve güven verecektir. Bu güvenin oluşmasında en büyük ihtiyaç; hukuk önünde eşitliğin herkes için sağlanması ve herkes için siyaset zemininin genişlemesidir. Biz, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ilke edinmiş bir partiyiz. ‘Milli egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taçlar, tahtlar yanar, yok olur’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidenleriz. Milletin iradesi öyle büyük bir ışıktır ki, ülkemizi aydınlatır, geleceğimizi aydınlatır. Millet büyüktür. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu.”

Pendik buluşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam etti.