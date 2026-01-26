İmamoğlu: Siyasette yeni bir hastalık keşfedildi
İmamoğlu, "Siyasette yeni bir hastalık keşfedildi" açıklaması yaptı ve "Kendinde olmayan şeyi ya da kazanamadığı seçimleri ya da makamları ÇALMA HASTALIĞI. Örn. Diploma, belediye başkanlığı, kreş, kültür varlıkları… Amaca giden yolda her şey mübahtır anlayışı ile ülkenin geldiği durum ortada. Bu anlayıştan kurtulmamız şart" dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan açıklama yayımladı ve "Siyasette yeni bir hastalık keşfedildi. Kendinde olmayan şeyi ya da kazanamadığı seçimleri ya da makamları ÇALMA HASTALIĞI" dedi.
İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Siyasette yeni bir hastalık keşfedildi.
Kendinde olmayan şeyi ya da kazanamadığı seçimleri ya da makamları ÇALMA HASTALIĞI.
Örn. Diploma, belediye başkanlığı, kreş, kültür varlıkları…
Amaca giden yolda her şey mübahtır anlayışı ile ülkenin geldiği durum ortada. Bu anlayıştan kurtulmamız şart."
