İmamoğlu: Siyasette yeni bir hastalık keşfedildi

  • 26.01.2026 18:39
  • Giriş: 26.01.2026 18:39
  • Güncelleme: 26.01.2026 18:43
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan açıklama yayımladı ve "Siyasette yeni bir hastalık keşfedildi. Kendinde olmayan şeyi ya da kazanamadığı seçimleri ya da makamları ÇALMA HASTALIĞI" dedi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Siyasette yeni bir hastalık keşfedildi.

Kendinde olmayan şeyi ya da kazanamadığı seçimleri ya da makamları ÇALMA HASTALIĞI.

Örn. Diploma, belediye başkanlığı, kreş, kültür varlıkları…

Amaca giden yolda her şey mübahtır anlayışı ile ülkenin geldiği durum ortada. Bu anlayıştan kurtulmamız şart."

