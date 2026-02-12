İmamoğlu, sokak röportajındaki yurttaşa ses verdi: İnsanımız bu yoksulluğu hak etmiyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir sokak röportajı paylaştı ve "İnsanımız bu yoksulluğu hak etmiyor" dedi.

İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsanımız bu yoksulluğu hak etmiyor.

23 yıllık yanlış ekonomi politikalarının ve kötü yönetimin bedelini millet ödüyor.

Ama bu kader değil.

And olsun, bu düzeni değiştireceğiz.

Adil, üreten ve umut veren bir ülkeyi birlikte kuracağız."

"BENİM DOLABIM BOŞ, DAVUL GİBİ ÇAL GİTSİN"

İmamoğlu'nun paylaştığı sokak röportajında yaşlı bir yurttaş şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerin hali bilinsin. İnsanlar çöpten toplayıp yiyorlar. Biz çocuklarımıza bir şey veremiyoruz. Ben gidip alışveriş ettiğim zaman ağlayarak dönüyorum. Eşimin yüzüne bakamıyorum, çünkü adam emekli kardeşim alamıyoruz edemiyoruz, bir dışarı çıkıp da yemek yemeye hasretiz. Bizim değerli başkanlarımız Kent Lokantası'nı yaptılar, oraya gidiyoruz da bir yemeğin yüzünü görüyoruz, bir sıcak yemek görüyoruz. Benim buzdolabım boş, davul gibi çal gitsin. Yok bir şey ne koyayım ki ben oraya... Bir süzme peynir yiyoruz o kadar. Her şeye hasretiz ya! Biz niye bir meyve yiyemeyelim, neden et yemeyelim? Ben 2 tane pirzola alamıyorum ya! Ben niye torunuma çocuğuma para vermeyeyim ki bir şeyler alsın ama yok yok! Allah rızası için fakirin sesini duyun, emeklinin sesini duyun!"