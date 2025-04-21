İmamoğlu soruşturması: MHP, bu kez de Ahmet Hakan’ın yazısı üzerinden mesaj verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasına dair Cumhur İttifakı içindeki görüş farklılığı giderek belirginleşiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen günlerde yaptığı dikkat çekici İmamoğlu açıklamasının ardından bu kez de partinin etkili kurmayları üstü kapalı mesaj verdi.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye övgülerde bulundu. “Yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli” başlıklı yazıda Hakan, Bahçeli’nin İmamoğlu davasındaki tavrı için, “İmamoğlu davasının bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu” ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerin de yer aldığı yazıyı, Bahçeli’nin en yakın kurmaylarından olan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ülvi Yönter dikkat çekici bir mesajla paylaştı. Yönter, X hesabından yaptığı paylaşımda “Sayın Ahmet Hakan’a ağyarını mani efradını cami köşe yazısından dolayı teşekkür ederiz…” derken, partinin bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Yönter’in mesajını takipçileriyle paylaştı.

“NE BİR EKSİK, NE BİR FAZLA” MESAJI!

MHP’li kurmayların, “Ne bir eksik ne bir fazla; aynıları içeride, farklıları dışarıda bırakan” anlamında kullanılan “Ağyarını mani efradını cami” ifadesiyle paylaştığı Ahmet Hakan’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

“Devlet Bahçeli’nin şu son süreçte yapıp ettiklerine bir bakalım:

- Çok büyük risk alıp 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başlatıcısı oldu.

- 'Barışa giden süreç zarar görmesin' diye olağanüstü titizlendi.

*

- DEM’i özgürleşmeye teşvik eden isim haline geldi.

- Kendisine bir adım atana o bin adım atmaya başladı.

- İmamoğlu davasının bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu.

- CHP’ye kayyum tartışmasının boş beleş bir tartışma olduğunu söyledi.

- Bulanık suda balık avlamaya kalkan soytarılara 'şeytan' dedi.

*

En son baktım:

Annesini kaybeden Tarkan’ı arayıp başsağlığı dilemiş.

*

Devlet Bahçeli, artık benim için...

- Barış savaşçısıdır.

- 'Terörsüz Türkiye' emelinin yılmaz bekçisidir.

- Boş tartışma, lüzumsuz tantana durdurucusudur.

- Ayrışma ve kutuplaşma karşıtı fiillerin odağıdır."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ, İMAMOĞLU NE YANIT VERMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli 14 Nisan’da yazılı açıklama yaparak Ekrem İmamoğlu soruşturması hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. İmamoğlu davasının ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir” dedi.

Bahçeli'nin açıklamasına yanıt veren İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Adalet sistemimizin yoğun bir biçimde tartışıldığı ve yargıya olan güvensizliğin had safhaya ulaştığı bugünlerde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin çalışma arkadaşlarımla birlikte maruz kaldığımız yargı süreci ile ilgili tespitlerini ve çağrısını oldukça önemli buluyorum” ifadelerini kullandı.