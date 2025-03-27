İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin daha mal varlıklarına el konuldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında 14 kişinin daha mal varlıklarına el konuldu.

HalkTV'nin aktardığına göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak veya Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, İhaleye Fesat Karıştırma, İrtikap, Rüşvet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde 14 kişinin daha mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Mal varlıklarına el konulanlar arasında Necati Özkan, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak gibi isimler de yer alıyor.

El konulan şirketler ise şöyle:

BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.

Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.

Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.

Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

Panoffect Medya A.Ş.

Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret A.Ş.

MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Sim Medya A.Ş.

Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.