İmamoğlu soruşturmasında 8 kişiyi serbest bırakan hakim, sulh ceza hakimliğinden alındı

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutulandığı soruşturmada, tutuklanmaları talep edilen 8 şüpheli hakkında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın açıklamasına göre hakim, Adalet Komisyonu kararıyla sulh ceza hakimliğinden alınarak genel yetkili hakim yapıldı.

Bu süreçte savcılığın karara itirazı üzerine dosya yeniden ele alındı ve başlangıçta serbest bırakılan 8 kişiden 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul’da bir Sulh Ceza Hakimi, 23 Mart 2025 tarihinde verdiği bir kararla, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen 8 kişiyi, delil yetersizliği gerekçesiyle, talebin aksine adli kontrol kararıyla serbest bırakıyor.



Sen misin bunu yapan?



Önce kararı veren hakim…