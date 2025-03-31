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İmamoğlu soruşturmasında 8 kişiyi serbest bırakan hakim, sulh ceza hakimliğinden alındı

İBB'ye yapılan operasyon kapsamında tutuklanmaları talep edilen 8 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest kalmaları yönünde karar veren hakim, Adalet Komisyonu kararıyla sulh ceza hakimliğinden alınarak genel yetkili hakim yapıldı.

Güncel
  • 31.03.2025 11:14
  • Giriş: 31.03.2025 11:14
  • Güncelleme: 31.03.2025 12:00
İmamoğlu soruşturmasında 8 kişiyi serbest bırakan hakim, sulh ceza hakimliğinden alındı

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutulandığı soruşturmada, tutuklanmaları talep edilen 8 şüpheli hakkında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın açıklamasına göre hakim, Adalet Komisyonu kararıyla sulh ceza hakimliğinden alınarak genel yetkili hakim yapıldı.

Bu süreçte savcılığın karara itirazı üzerine dosya yeniden ele alındı ve başlangıçta serbest bırakılan 8 kişiden 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi.

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