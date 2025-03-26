İmamoğlu soruşturmasında beraat kararı görmezden gelinmiş

Saray destekli yargı operasyonu sonrası, aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da bulunduğu 48 kişinin tutuklanmasına yönelik tepkiler sürerken, İmamoğlu hakkında hazırlanan dosyada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmalarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun para transferi yaptığı ileri sürülen Prof. Dr. Mesut Yeğen’in geçmişte “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığına dair ekran görüntüsü dosyaya delil olarak eklendi. Ancak Yeğen’in bu davadan beraat ettiğine dair bilgi dosyaya eklenmedi.

Sözcü’nün haberine göre; akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mesut Yeğen hakkında 2019 yılında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantısına katıldığı gerekçesiyle “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla dava açıldı.

Mahkemede toplantıya katıldığını kabul eden Yeğen, DTK’nin o dönem devlet yetkilileri tarafından da muhatap alındığını belirtti.

Yargılama sonunda, savcılık beraat yönünde mütalaa verdi. Mahkeme de bu doğrultuda beraat kararı verdi. Karar, duruşma savcısı tarafından da temyiz edilmediği için kısa sürede kesinleşti.

Ancak Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı dosyada, Yeğen’in yalnızca hakkında dava açıldığına dair ekran alıntısına yer verildi; beraat ettiği ve kararın kesinleştiği bilgisi ise dosyada yer almadı.