İmamoğlu: Talebimiz devam ediyor, MHP ve Meclis Başkanı'yla görüşmeye hazırız

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı ziyaret etti.

İmamoğlu, Meclis'te gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM çatısı altında bulunan ve bulunmayan tüm siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan İmamoğlu, "Ülkemizde ne yazık ki arzu etmediğimiz ve yaşanmasından ötürü hepimizin demokrasi, hukukun üstünlüğü, seçme seçilme hakkını zafiyete uğratması adına kayyum sürecine dair çok tepkili bir pozisyondayız. Bu noktada arayışlarımız var. Bu gündemin ülkenin üzerinden kalkmasını çok arzu ediyoruz. Hiç kimsenin böyle kötü bir iradeyi kullanma konusunda hak elde etmemesini arzu ediyoruz. Bunun da yeri elbette ki Meclisimiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Meclis'te başlattıkları görüşme turunu, mümkün olduğu kadar bütün siyasi partilerle sürdürmeye gayret ettiklerini dile getiren İmamoğlu, "Bunu gerçekten iyi bir seviyede toparladık diyebilirim" ifadesini kullandı.

Yaptıkları görüşmelerden aldıkları cevapları ve geri dönüşleri partisinin grup başkanvekillerine bir rapor olarak sunduklarını da anlatan İmamoğlu, "Kendileri de Meclis bünyesinde grubu olan ve olmayan siyasi partilerle görüşmeleri sürdürüyorlardı. Son aşamaya geldiklerinden de haberdardım. Bu manada bugün Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kimliğimle, kendilerini ziyaret ederek sürecin sonlanmasına dönük aşamalarını müzakere ettik, paylaştık. TBB Genel Sekreterimiz de katıldı" değerlendirmesinde bulundu.

"TALEBİMİZİ GERİ ÇEKMİŞ DEĞİLİZ"

Ekrem İmamoğlu, görüşmelerin makul bir zemine ulaştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umut ederim ki bundan sonra da bahsettiğimiz siyasi partilerin katılımlarıyla, onaylarıyla bu değişikliğin yapılmasıyla ilgili güçlü bir sunumu, öneriyi yapacaklar başkanlarımız. Biz bunu umut ediyoruz. Bu değişikliğin iyi bir değişiklik olacağına da inanıyoruz. Umarım buna da hukuk, kanun, demokratik zeminde bütün partiler bakar ve bu gündemin ülkenin gündeminden çıkması adına çok özenli bir değişimi yaparlar. Beklentimiz bu yönde. Ben bütün çalışmaları sürdüren grup başkanvekillerimize ve onlarla bu güzel istişareyi yürüten yine Meclis'te bulunan diğer partilerin grup başkanvekillerine de aynı zamanda grubu olmayıp bu diyaloğu sürdüren milletvekillerine de yürekten teşekkür ederim. Umarım sağlıklı bir sonuca evrilecektir."

Bir gazetecinin "Meclis Başkanından da randevu istemiştiniz. Görüşmeniz olacak mı?" sorusuna İmamoğlu, "Bize dönüş olmadı şu anda. Olursa memnuniyetle görüşürüz. Bir partiden henüz dönüş olmadı ama biz talebimizi geri çekmiş değiliz. Hem MHP olsun hem Meclisimizin değerli Başkanı olsun görüşmeye hazırız. Sonuçta konuştuğumuz şey, Türkiye'deki yerel yönetim demokrasisinin, yerel yönetim gücünün daha iyi bir seviyeye ulaşması adına atacağımız adımlar meselesi. 'Talebimiz devam etmektedir' diyerek, sizin aracılığınızla kendilerine iletmiş olalım." yanıtını verdi.