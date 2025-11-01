İmamoğlu: Taraftarı, emekçiyi, yoksulu, gençleri aldatamayacaksınız!

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, başta yasadışı bahis soruşturması olmak üzere futbol dünyasındaki iddialarla ilgili başlatılan soruşturmalara ilişkin "Sanki Türkiye’de iktidar değişmiş hukuk geri gelmiş de yıllardır suç işleyenler temizleniyormuş gibi davranıyorlar. Futbol taraftarını, emekçiyi, yoksulu, gençleri aldatamayacaksınız!" dedi.

İmamoğlu, yasadışı bahis soruşturmasına ilişkin tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden bir açıklama yaptı.

''SANKİ HUKUK GERİ GELMİŞ GİBİ DAVRANIYORLAR''

İmamoğlu'nun X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden paylaşılan mesajı şöyle:

"Aldanmaya alıştınız ama milleti aldatamayacaksınız!

Bugünlerde iktidarın gündeminde, tarihe geçecek çürüme itirafları, yalan müjdeler ve fiyasko kampanyalar var.

Sanki Türkiye’de iktidar değişmiş hukuk geri gelmiş de yıllardır suç işleyenler temizleniyormuş gibi davranıyorlar.

Yasadışı bahis çeteleri, bahis oynayan hakemler, kara para operasyonları, yandaş medya patronlarının biletini kesmeler...

Görünen o ki savcıların şimdi “harekete geçesi” gelmiş!

Ama millet bu oyunu görüyor. Yalan müjdelerle, sahte başarı hikâyeleriyle kimse kandırılamaz! Her yerden doğalgaz bulduk diyorlar ama gidip en pahalı Amerikan gazını alıyorlar. Enflasyon düşüyor diyorlar ama milletin cebindeki yangın büyüyor!

Futbol taraftarını, emekçiyi, yoksulu, gençleri aldatamayacaksınız!

Kötü film senaryolarını hatırlatan casusluk iftiralarıyla da bu halkı susturamayacaksınız!

Bu millet vatanseverlerle makamseverleri ayırıyor. Ve günü geldiğinde, bu bozuk düzene sandıkta son verecek!"