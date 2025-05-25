İmamoğlu: Televizyonda gözlerim dolu dolu Ali Asaf yavrumuz için düzenlediğiniz muhteşem kutlamayı izledim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı aday Ekrem İmamoğlu, Ali Asaf için gerçekleştirilen etkinlikle ilgili açıklama yaptı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'e teşekkür eden İmamoğlu, "Benim için Ali Asaf'a kocaman sarılmanı, özgür günlerimizde bizi buluşturmanı ve de yavrumuzla benim için de balon uçurmanızı istiyorum" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin X hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı aday Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı. Sancaktepe’de binlerce kişinin, kansere karşı verdiği mücadelede başarı sağlayan Ali Asaf için bir araya gelmesi ve yapılan etkinliği değerlendiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili Alper Yeğin kardeşim, Kıymetli Başkanım; Televizyonda gözlerim dolu dolu Ali Asaf yavrumuz için düzenlediğiniz, muhteşem kutlamayı izledim. Belediye Başkanımız olarak toplumsal vicdanı, sevgiyi, saygıyı umudu sıcacık çocuk sevgisini herkese hissettiren bu buluşma için sana ve bütün ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Benim için Ali Asaf'a kocaman sarılmanı, özgür günlerimizde bizi buluşturmanı ve de yavrumuzla benim için de balon uçurmanızı istiyorum. Sevgi ve saygılarımla."

Değerli Ekrem Başkanım,



Gökyüzüne umutla bıraktığımız o balonlarda, bir çocuğun hastalığı yenme sevinci vardı…

Sizin o güzel yüreğinizden gelen mesaj ile bugünü çok daha anlamlı kıldı.



O balonlar özgürlük hayali kuran herkesin dileğini de taşıdı gökyüzüne.



O büyük gün… pic.twitter.com/iCo9sVArsN — Alper Yeğin (@alperyegin_) May 25, 2025

NE OLMUŞTU?

Ali Asaf’ın babası Samet Demir sosyal medyadan "Bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak için istiyor. Gelir misiniz?" diye yazarak çağrıda bulunmuştu. Sancaktepe Belediyesi Başkanı Alper Yeğin çağrıya karşılık vererek İstanbulluları 25 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlik için belediye binası önündeki etkinliğe davet etti. Binlerce kişi Ali Asaf’a destek olarak balon uçurdu.