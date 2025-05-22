İmamoğlu: Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefimize karşı bir saldırıdır

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in yarın görülecek duruşması öncesinde tutukluluğunun sona ermesi gerektiğine yönelik bir mesaj yayımladı. İmamoğlu, "Sayın Başkan’ın kendini feshetmiş bir örgüte dair suçlanması, Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefimize karşı bir saldırıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden İmamoğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer tam yedi aydır hukuksuzca cezaevinde tutuluyor. Seçimle alamadıkları Esenyurt’u kayyımla ele geçirmeye çalışanlar, Ahmet Özer başkanımızı terörle suçlayarak aylardır bir hukuk katliamı gerçekleştiriyor.

Türkiye terörün bitmesi ve demokratikleşme yolunda kritik bir süreçten geçerken, “Batı’daki Kürtlerin yerel yönetimlerde temsil edilmesini”(!) suç sayan kaybetmeye muhtaç zihniyet, Ahmet Özer başkanımızı tam da bu sebeple özgürlüğünden mahrum bırakıyor.

Prof. Dr. Ahmet Özer yıllarını bu ülkede barışın ve kardeşliğin büyümesine adamış saygıdeğer bir bilim insanı ve siyasetçidir. Sayın Başkan’ın kendini feshetmiş bir örgüte dair suçlanması, Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefimize karşı bir saldırıdır. Bu ayıba derhal son verilerek Sayın Başkan’ın tahliye edilmesini ve Esenyurtluların iradesi gereği görevine dönmesini ümit ediyorum."