İmamoğlu: Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da temeli İBB tarafından atılan lise inşaatını gezdi. Basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "14 yıldır sahada olmadığım saniye yok. Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da İBB tarafından Eylül 2022'de temeli atılan Gazi Mesleki ve Teknik Lisesi inşaatını gezdi. Basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "14 yıldır sahada olmadığım saniye yok. Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili gelen bir soruya İmamoğlu, "Planlama yapsaydık zevkle Genel Başkanımızla gelir, gezerdik. Genel Başkanımızın doğum yeri Nazımiye'ye de uğrayacağım. Orada da çok değerli bir konuk evi bitirmiştik. Oradan sevgilerimizi, saygılarımızı Genel Başkanımızla paylaşacağız" yanıtını verdi.

"TOPLUMDAN UZAK OLAN BAŞARI ELDE EDEMEZ"



Vatandaşlarla devamlı temas kurduğunu da vurgulayan İmamoğlu, "14 yıldır sahada olmadığım saniye yok. Vatandaşın arasında olmazsam huzursuz olurum. İnsanlardan beslenirsiniz, doğruları onlardan görürsünüz, eleştirileri onlardan alırsınız, dertleşirsiniz, yüzleşirsiniz ve kendinizi yenilersiniz. Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez" diye konuştu.