İmamoğlu TUSAŞ standında: Saldırı milletedir, kurumlarımız daha özenle korunmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda TUSAŞ standını ziyaret etti.

Fuarda, 5'inci salonunda bulunan TUSAŞ’a gelen İmamoğlu burada yetkililerle bir görüşme yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu.

TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Özellikle savunma sanayine yapılan bu saldırı milletimize yapılmış bir saldırıdır” diyen İmamoğlu, kurumların güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İmampğlu, "Bu kurum ve kuruluşlarımızın daha özenle korunmasının daha özenle ve daha dikkatli bir biçimde steril hale getirilmiş alanlarda faaliyetlerini sürdürmesini sağlanması şarttır diye düşünüyorum. Özellikle millete ve ülkeye gösterdiği kadirşinaslıktan ötürü çok yetenekli evlatlarımızın, özellikle gençlerin orada çalıştığını biliyorum. Onlara bir takım özel düzenlemelerin, özel koruma haklarının ve buna dönük çalışmaların yapılması da gerçekten milletimizin bekası ve ülkemizin geleceği açısından değerlidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün ne yazık ki hepimizi derinden üzen hain ve terör saldırısında çok kıymetli evlatlarımızı kaybettiğimiz TUSAŞ saldırısından sonra bugün savunma sanayiyle ilgili önemli bir fuar olan İstanbul'daki bu fuarda TUSAŞ standını ziyaret etmekteyim ve bu hain terör saldırısında kaybettiğimiz yurttaşlarımızı o kıymetli evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve milletimizin, hepimizin başı sağ olsun. Ülke olarak birlik ve beraberliğimizin korunması hepimizin en büyük vatan borcudur. Bu anlamda hain terör saldırısının üstesinden gelme konusundaki en büyük gücümüz de o birlik ve beraberliğimizdir. Bu kapsamda bunu korumamız, büyütmemiz ve hep birlikte en yukarıya taşımamız belki de en büyük sorumluluğumuz. Bu dayanışma ve duygu ortaklığı kesinlikle ve kesinlikle bu toprakların, devletimizin, Türk milletinin en büyük gücüdür. Bu gücü her zaman muhafaza etmeliyiz.

Ulusal savunma sanayi denince ülkemiz adına çok önemli bir fonksiyona sahip olduğunu elbette biliyoruz. Sonuçta ülkemizin güvenliğinin bağımsızlığının teminatı olan bir sektörden bahsediyoruz. Açıkçası terörü lanetlemek terörün üstesinden gelmek için birlikte mücadele etmek, terör odaklarını bu anlamda etkisiz hale getirme konusunda savunma sanayinin üstün gayretlerini ve başarılarını da takdirle izliyoruz. Milletçe kenetlenerek terörün bu amacına ulaşmasına kesinlikle ve kesinlikle engel olacağız ve birlikte ve asla bu ülkenin hiçbir insanının terörle rahatsız edilip edilmeyeceği bir süreci de insanlarımızla buluşturacağımızı yürekten inanıyorum.

"KOLAY BİR ZAMAN DİLİMİNDEN GEÇMİYORUZ"

Tam da TUSAŞ'ın önündeyken Atatürk'ün yüzyıl önce ‘İstikbal Göklerdedir’ diyerek aslında inanılmaz bir savunma sanayiyle ilgili Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin önüne bir vizyon koymuştur. Bu kapsamda tam da bu vizyonun yolculuğunda Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak isterim. Nutuk'ta der ki ‘Tam bağımsızlık bizim üzerimize aldığımız vazifenin temel ruhudur’ der. Tam bağımsız olabilmenin de elbet gerekleri vardı. Bu gerekleri noktasında tam da önünde durduğumuz TUSAŞ gibi kurum ve kuruluşlarımızın gelişmesi ve bizim bağımsızlığımızın teminatı olma konusunda üstün gayretleriyle büyük ve özellikli çalışmaları yapmasıdır.

Kolay bir zaman diliminden geçmiyoruz. Müşterek bir mücadele ortamını sağlamak zorundayız. Birlikte düşünmek, birlikte konuşmak ve bu milli meseleler üzerinden yapılacak her türlü mücadeleyi birlikte vermek durumundayız. Asla bireysel tavırlar ya da bir siyasi malzeme gibi davranmamamız gereken bir dönemin içerisindeyiz.

"KURUMLAR ÇOK DAHA DİKKATLE KORUNMALI"

Tabi özellikle savunma sanayine yapılan bu saldırı milletimize yapılmış bir saldırıdır. Onu da dile getirmek isterim. Burada dile getirmem gereken bir başka konu da özellikle stratejik konuma sahip TUSAŞ ve bunun gibi kurum ve kuruluşların çok daha titizlik, çok daha dikkatle korunması, güvenliğinin sağlanması şarttır. Burada çalışan insanların çok yakından tanıdıklarım, çok yakından bildiğim güzel ailelerin, güzel evlatları nasıl vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle hiçbir kişisel çıkarını önde tutmadan, menfaatin önünde tutmadan bu mücadelenin bir parçasını olduğunu bildiğim insanlar TUSAŞ ve bunun gibi kurum ve kuruluşlarımızda çalışmaktadır.

Bu kapsamda bu kurum ve kuruluşlarımızın daha özenle korunmasının, daha özenle ve daha dikkatli bir biçimde steril hale getirilmiş alanlarda faaliyetlerini sürdürmesini sağlanması şarttır diye düşünüyorum. Özellikle millete ve ülkeye gösterdiği kadirşinaslıktan ötürü çok yetenekli evlatlarımızın, özellikle gençlerin orada çalıştığını biliyorum. Onlara bir takım özel düzenlemelerin, özel koruma haklarının ve buna dönük çalışmaların yapılması da gerçekten milletimizin bekası ve ülkemizin geleceği açısından değerlidir.

İmamoğlu, daha sonra fuarda bulunan stantları ziyaret etti, TUSAŞ'ın "GÖKBEY" helikopterine binerek yetkililerden bilgi aldı.