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İmamoğlu tutuklandı: Halk, Saraçhane'de akın ediyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından halk, Saraçhane'de toplanmaya başladı.

Güncel
  • 23.03.2025 13:25
  • Giriş: 23.03.2025 13:25
  • Güncelleme: 23.03.2025 19:18
İmamoğlu tutuklandı: Halk, Saraçhane'de akın ediyor
Fotoğraflar: BirGün

Bilge Su YILDIRIM

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına, 'terör' soruşturması kapsamında ise tutuklama talebinin reddine karar verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için başlayan eylemler beş gündür İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklandığı bugün de halk, oy kullandıktan sonra Saraçhane'ye gelmeye başladı.

Binlerce kişinin katılımıyla protesto devam ederken polis, Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere biber gazı, plastik mermi ve gaz bombalarıyla sık sık müdahale etmişti.

Dün gece polisin sert müdahalesi sonucu çok fazla insan yaralanmıştı.

ÖZEL, SARAÇHANE'DE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklama kararının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nden Saraçhane'ye geldi.

Saat 13.30'da belediyeye gelen Özel, burada oyunu kullandı.

Özgür Özel, oyunu Saraçhanede kullandı: Millet darbeyi direniş sandıklarında püskürtüyor!

SARAÇHANE'YE ÇAĞRI YAPILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet etti.

İSTANBUL'UN HER BÖLGESİNDEN SARAÇHANE'YE AKIN!

Ekrem İmamoğlu'na verilen tutuklama kararının ardından yurttaşlar Saraçhane'de toplanmaya başladı. 18.00'de Vezneciler Metro'sundan kalabalık bir kitle Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti.

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