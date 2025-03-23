İmamoğlu tutuklandı: Halk, Saraçhane'de akın etti

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına, 'terör' soruşturması kapsamında ise tutuklama talebinin reddine karar verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için başlayan eylemler beş gündür İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklandığı bugün de halk, oy kullandıktan sonra Saraçhane'ye geldi.

Binlerce kişinin katılımıyla protesto devam ederken polis, Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere biber gazı, plastik mermi ve gaz bombalarıyla sık sık müdahale etmişti.

Dün gece polisin sert müdahalesi sonucu çok fazla insan yaralanmıştı.

SARAÇHANE'YE ÇAĞRI YAPILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet etti.

İSTANBUL'UN HER BÖLGESİNDEN SARAÇHANE'YE AKIN!

Ekrem İmamoğlu'na verilen tutuklama kararının ardından yurttaşlar Saraçhane'de toplanmaya başladı. 18.00'de Vezneciler Metro'sundan kalabalık bir kitle Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından halk, Saraçhane'de toplanmaya başladı. Vezneciler Metro'sundan kalabalık bir kitle Saraçhane'ye yürüyorhttps://t.co/B9dYetEPdH pic.twitter.com/BedeKZeyYI — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 23, 2025

18.50'de Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda yurttaşlar 'Hükümet istifa' sloganları atarak Saraçhane'ye doğru yürüyüşe başladı.

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda yurttaşlar 'Hükümet istifa' sloganları atarak Saraçhane'ye doğru yürüyüşe başladıhttps://t.co/JcKbXfcr7t pic.twitter.com/7AT87d3iSp — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 23, 2025

Üsküdar Marmaray İstasyonu'ndaki bazı girişlerin kepenkleri güvenlik önlemleri gerekçe gösterilerek kapatıldı.

19.40'ta SOL Parti'nin Yenikapı'dan Saraçhane'ye yürüyüşü başladı.

20.00'de Bozdoğan Kemeri’nde polis biber gazı ile kitleye müdahaleye başladı.