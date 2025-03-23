İmamoğlu tutuklandı: Halk, Saraçhane'de toplanmaya başladı

Bilge Su YILDIRIM

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına, 'terör' soruşturması kapsamında ise tutuklama talebinin reddine karar verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyenler beş gündür İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplanıyor.

Bugün de halk, oy kullandıktan sonra Saraçhane'ye gelmeye başladı.

Geçtiğimiz üç gün, binlerce kişinin katılımıyla protesto devam ederken polis,eylemcilere biber gazı, plastik mermi ve gaz bombalarıyla sık sık müdahale etti.

Gece saatlerinde polisin sert müdahalesi sonucu çok fazla insan yaralandı.

SARAÇHANE'YE ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet etti.