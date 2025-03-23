İmamoğlu tutuklandı: Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Manur Yavaş, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, "Ülkemiz adına utanç verici" dedi.

Ülkede demokrasi ve hukuk sisteminin sorgulandığına dikkati çeken Yavaş, ekonomik kayba vurgu yaptı. Yavaş, "Bu bir kötülüktür" diye konuştu.

Yavaş, özetle şunları söyledi:

"Hiç uyumadan oy kullanmaya geldik. Haberi şimdi aldık. Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz. Yargılama esnasında gördük ki soruşturmanın gizliliği kavramı var ancak oradaki ifade adeta 5 dakika sonra Türkiye'ye servis edildi. Bir diğer konu, avukatların ulaşamadığı bilgileri televizyonda izledik. Bu da işin siyasi olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemiz adına utanç verici. Bütün dünyada bu konuda yayınlar yapıldı. Hukuk ve demokrasi sorgulanmaya başlandı. Bunun sonucunda 26 milyar lira havaya uçtu."

Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İmamoğlu, 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.