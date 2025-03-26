İmamoğlu: "Tutuklu gençlerimizi derhal serbest bırakılması için dua ediyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Kadir Gecesi" mesajını okudu.

Özel, Beylikdüzü'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada İmamoğlu'nun mesajını iletti. Buna göre Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti:

"Mübarek Ramazan ayının dua ve ibadetlerinizle hayırlara vesile olmasını dileyeceğim Kadir Gecesi'ndeyiz, bu mübarek gecede milletimizin evlatları için dua ediyorum. Bereketiniz, huzurunuz, başarılarınız, kardeşler iğimiz, geleceğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz için dua ediyorum. Barış ve çok güzel bir yaşam için dua ediyorum. Tutuklu gençlerimizi derhal serbest bırakılması için dua ediyorum. Yüce Allah'ım, milletimizi ve devletimizi adaletsiz, vicdansız ve kötü yöneticilerden korusun. Hepinizin Kadir gecesi mübarek olsun."