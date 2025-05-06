İmamoğlu 'üç fidanı' andı, Beyazıt çağrısı yaptı
CHP, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilçe mitingleri başlattı. 7 Mayıs'ta Beyazıt’ta miting yapılacak. İmamoğlu, Deniz Gezmiş’i anarak, “Bu davet bizim” diyerek mitinge çağrı yaptı.
Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak mitinge çağrı yaptı.
Selam olsun;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 6, 2025
"Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere
"Nehirden Denize Özgür Filistin" diyenlere
Kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara
Gençliğin gür sesini haykıranlara
Hukuksuzluğa ses çıkaranlara
Fikri hür, vicdanı hür olanlara
Tüm dostlara,
Bu… pic.twitter.com/ARS4z5X2lh
Ekrem İmamoğlu, bugünün Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinin 53. yıl dönümü olması nedeniyle, "Selam olsun;"Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu şunları ifade etti:
"Selam olsun; "Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere "Nehirden Denize Özgür Filistin" diyenlere Kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara Gençliğin gür sesini haykıranlara Hukuksuzluğa ses çıkaranlara Fikri hür, vicdanı hür olanlara Tüm dostlara, Bu meydan nice mitinglere, gösterilere şahit oldu, sesler seslere karıştı, sloganlar sloganlara. Ama her zaman zulme meydan okudu Beyazıt. Şimdi de meydan okuyacak. Bu davet bizim; Beyazıt Meydanı 7 Mayıs 20.30" ifadelerini kullandı.