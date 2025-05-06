İmamoğlu 'üç fidanı' andı, Beyazıt çağrısı yaptı

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak mitinge çağrı yaptı.

Selam olsun;

"Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere

"Nehirden Denize Özgür Filistin" diyenlere

Kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara

Gençliğin gür sesini haykıranlara

Hukuksuzluğa ses çıkaranlara

Fikri hür, vicdanı hür olanlara

Tüm dostlara,



Bu… pic.twitter.com/ARS4z5X2lh — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 6, 2025

Ekrem İmamoğlu, bugünün Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinin 53. yıl dönümü olması nedeniyle, "Selam olsun;"Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şunları ifade etti:

"Selam olsun; "Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere "Nehirden Denize Özgür Filistin" diyenlere Kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara Gençliğin gür sesini haykıranlara Hukuksuzluğa ses çıkaranlara Fikri hür, vicdanı hür olanlara Tüm dostlara, Bu meydan nice mitinglere, gösterilere şahit oldu, sesler seslere karıştı, sloganlar sloganlara. Ama her zaman zulme meydan okudu Beyazıt. Şimdi de meydan okuyacak. Bu davet bizim; Beyazıt Meydanı 7 Mayıs 20.30" ifadelerini kullandı.