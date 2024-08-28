İmamoğlu UKOME toplantısını işaret etti: "Taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki taksi sorununun çözümü için atacakları adımla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum" diyen İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İstanbul'daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını artırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum."

HER 500 KİŞİYE 1 TAKSİ PLANI

Bloomberg'e konuşan iki yetkiliye göreyse, AK Parti şehirdeki taksi sayısını yüzde 73 oranında artırarak yaklaşık 32 bine çıkaracak bir yasa üzerinde çalışıyor. Plan henüz kesinleşmediği için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştular. Yetkililer, artışın zamanlamasına daha sonraki bir aşamada karar verileceğini söyledi. Amaç, bugün 861 olan her 500 kişiye bir taksi oranına ulaşmak.