İmamoğlu ve Çalık görevden uzaklaştırıldı; Şişli’ye kayyum atandı!

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine ise kayyum atandı.

İmamoğlu ve Çalık'ın görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Beylikdüzü Belediye Başkanvekili seçimi 26 Mart'ta belediye meclislerinde yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe bugün tutuklandı. Öte yandan, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM!

Bakanlık ayrıca 'terör' soruşturmasından tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 'geçici bir tedbir' olarak görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak atandığını bildirdi.

Şahan, "terör" soruşturmasından tutuklanması sebebiyle yerine kayyum atandı.

MURAT ÇALIK GÖREVDEN ALINDI

Bakanlığın açıklamasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın "geçici bir tedbir" olarak görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.