İmamoğlu ve eşinin avukatı gözaltına alındı

Silivri Cezaevi'ne tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, Trabzon’da gözaltına alındı.

Avukat Nusret Yılmaz’ın İBB’ye yönelik Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi var.

Yılmaz polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı olan avukat Nusret Yılmaz’a “rüşvete aracılık etme” suçlamasının yöneltildiği ve Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne mevcutlu olarak getirileceği öğrenildi.

MEHMET PEHLİVAN 19 HAZİRAN'DAN BERİ TUTUKLU

Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla 19 Haziran'da tutuklanmıştı.

Tutuklama kararının ardından Pehlivan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Suç örgütüne üye olmak' iftirasıyla tutuklandım. Oysa benim üye olduğum tek örgüt, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’dur. Yani bu ülkenin onurlu savunma geleneğidir. Ne bir suç yapısının, ne bir kumpas senaryosunun parçası oldum. Olmam" denilmişti.